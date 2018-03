PSOL quer explicação de Shannon sobre espionagem O líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Ivan Valente (SP), deve protocolar nesta quarta-feira, 10, um pedido na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para envio de convite ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, para que o diplomata compareça na Casa. O requerimento pede esclarecimentos sobre as suspeitas de que telefonemas e transmissões de dados de empresas e cidadãos brasileiros foram alvos de espionagem americana.