PSOL quer convocar Amorim sobre resgate boliviano O líder do PSOL na Câmara e membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Casa, deputado Ivan Valente (SP), afirmou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que vai protocolar um requerimento para pedir a convocação do ministro da Defesa, Celso Amorim, para explicar a participação de militares brasileiros na operação que trouxe o senador boliviano Roger Pinto Molina ao Brasil. Valente também defende a convocação de representante do Itamaraty e da Polícia Federal para esclarecer o ocorrido.