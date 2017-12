PSOL, PV e PCdoB pedem fim da cláusula de barreira Políticos do PSOL, do PV e do PCdoB, que não atingiram a cláusula de barreira, estiveram nesta quinta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, conversando sobre duas ações que tramitam na Corte questionando a regra. Pela cláusula de barreira, as siglas que não conseguiram o mínimo de 5% dos votos do País nas eleições para a Câmara e 2% em pelo menos um terço dos Estados, não poderão ter ampla participação parlamentar. "Atuamos em defesa do direito democrático de existir", afirmou o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). Segundo a Agência Câmara, a ministra previu que o plenário do STF julgue a matéria no próximo dia 7.