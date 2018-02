PSOL protocola representação contra Sarney e Renan O PSOL protocolou no começo da tarde representação contra o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e o ex-presidente da Casa Renan Calheiros (PMDB-AL), para que sejam apuradas as denúncias de irregularidades durante a gestão dos senadores no cargo. "Entramos com representação contra dois presidentes do Senado cujos atos secretos estão em suspeição relevante", afirmou a presidente do partido e ex-senadora, Heloísa Helena. Ela protocolou as representações na Mesa do Senado acompanhada do senador do PSOL, José Nery (PA) e dos três deputados do partido, Chico Alencar (RJ), Ivan Valente (SP) e Lucina Genro (RS).