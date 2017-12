Psol protocola representação contra deputado Lupion A bancada do Psol e deputados do PT, PCdoB e PV protocolaram ontem, na Câmara, representação contra o deputado Abelardo Lupion (PFL-PR), em razão de denúncias publicadas contra ele pelo Correio Braziliense, no último dia 8. Segundo a Agência Câmara, a reportagem aponta vínculo entre interesses de empresas do agronegócio e a atuação do parlamentar. O deputado Abelardo Lupion declarou que o Psol e o PT estão tentando "requentar" um assunto já arquivado pela Mesa Diretora da Câmara. Ele afirma estar processando o autor da matéria e o acusa de divulgar informações falsas a serviço do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Além de deputado, Lupion é agropecuarista e empresário. Na Câmara, é titular na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.