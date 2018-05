PSOL pedirá que Corregedoria apure denúncias

A base para o pedido são as revelações de que Novais pagou, de 2003 a 2010, o salário da governanta de seu apartamento com dinheiro da Câmara destinado à atividade parlamentar e de que a mulher do ex-ministro, Maria Helena de Melo, usa irregularmente um funcionário da Câmara, contratado pelo gabinete de Escórcio, como motorista particular, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

O PSOL avaliava, desde ontem, quando Novais deixou o cargo, a iniciativa de uma representação contra o deputado por falta de decoro parlamentar. "O caso é muito grave. O ex-ministro usa verbas públicas em benefício privado", considerou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP). O PSOL pediu a abertura de processo contra a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada em vídeo recebendo dinheiro do pivô do "mensalão do DF", Durval Barbosa, mas o plenário absolveu a parlamentar.

O presidente da Câmara, Marco Maia, condenou, ontem, o uso de dinheiro da Casa em atividade privada e já considerava que a Mesa seria provocada por alguma partido para apurar as denúncias contra Novais. Ele afirmou que qualquer pedido será encaminhado ao corregedor da Casa, Eduardo da Fonte (PP-PE), para a elaboração de um parecer, depois de ouvida a defesa do parlamentar.

De acordo com as regras da Casa, cada deputado tem a verba de R$ 60 mil por mês para contratar até 25 assessores para trabalhar "exclusivamente nos gabinetes parlamentares em Brasília ou no Estado de representação do parlamentar".