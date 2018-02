PSOL pedirá, mas é difícil Conselho de Ética investigar Sarney

A primeira representação no Conselho de Ética contra o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), pedindo que sejam apuradas as denúncias contra ele, será apresentada na terça-feira pelo PSOL, mas esbarra em dois obstáculos práticos. A representação tem de ser acatada, em primeiro lugar, pela Mesa Diretora, e esta é presidida pelo próprio Sarney. Além disso, o Conselho de Ética está desativado, porque os mandatos dos antigos integrantes terminaram em maio, e o PMDB, partido de Sarney, e o PSDB ainda não indicaram seus representantes para o colegiado.

Além das denúncias de envolvimento de parentes de Sarney em supostas irregularidades, a representação do PSOL pedirá que sejam investigados também os atos secretos que criaram privilégios e cargos na Casa.

Apesar das dificuldades para que a representação seja levada adiante, ela será protocolada ao meio-dia, no conselho, pela presidente do PSOL, a ex-senadora Heloísa Helena, que estará acompanhada pelos integrantes da bancada do partido no Congresso - o senador José Nery (PA) e os deputados Ivan Valente (SP), Chico Alencar (RJ) e Luciana Genro (RS).