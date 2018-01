PSOL pede que Corregedoria investigue Jaqueline

O ofício foi protocolado pelo presidente do partido no DF, Toninho do PSOL, e pelo senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP). O líder do partido na Câmara, Chico Alencar (RJ), assina o documento que pede investigação sobre a conduta da parlamentar e suas declarações de bens. "Uma parlamentar pega num ato daquela natureza não pode estar no convívio dos representantes do povo. Chega de corrupção. Este é o nosso grito", disse Toninho.

No documento protocolado na tarde de hoje, o PSOL pede também que se busquem informações sobre outra investigação no Ministério Público na qual Jaqueline Roriz teria sido citada como beneficiária de propina para aprovar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) em 2008, quando era deputada distrital.

Pelo trâmite regimental, o pedido do partido será encaminhado ao presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS). Ele analisará se o documento está dentro das regras regimentais antes de o encaminhar ao corregedor, deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). Com o caso chegando à Corregedoria, uma investigação preliminar será feita e a Mesa Diretora decidirá se encaminha ou não um pedido de abertura de processo contra a deputada no Conselho de Ética.