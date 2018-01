PSOL pede investigação após declarações de Arruda O PSOL entrou hoje com um pedido no Ministério Público Federal para que sejam investigadas as declarações do ex-governador José Roberto Arruda à revista Veja em que ele diz ter ajudado financeiramente políticos do DEM e outros partidos, como PSDB e PDT. A entrevista foi dada em setembro e publicada pelo site da revista na semana passada.