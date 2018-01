PSOL pede apuração sobre uso de verba por Jaqueline O PSOL pediu hoje que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados investigue também o uso de verba indenizatória pela deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), que já responde a processo no colegiado por ter sido flagrada em vídeo de 2006 recebendo um pacote de dinheiro do delator do "mensalão do DEM", Durval Barbosa.