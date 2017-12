PSOL, PCdoB, PV e PRB discutem cláusula de barreira no STF Representantes do PSOL, PCdoB, PV e PRB chegaram por volta das 13h15 desta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde se reunirão com o ministro Marco Aurélio Mello - relator de duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam uma regra na Lei dos partidos políticos, conhecida como cláusula de barreira. Esse dispositivo estabelece que terão direito a funcionamento parlamentar os partidos que, na última eleição para Câmara, obtiveram 5% dos votos, distribuídos em pelo menos nove Estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Se a regra for mantida, a expectativa é que somente sete partidos terão direito ao funcionamento parlamentar.