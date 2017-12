PSOL não apoiará terceira via se candidato for do PSDB Os deputados do PSOL Ivan Valente (SP) e Chico Alencar (RJ) anunciaram nesta terça-feira - na reunião dos deputados que se identificam como da terceira via na eleição para presidente da Câmara - que seu partido se recusa a apoiar um candidato do PSDB. Também participa da reunião o deputado tucano Gustavo Fruet (PR), cujo nome foi sugerido por 13 deputados do PSDB para ser o candidato da terceira via contra o atual presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) e contra o líder do governo, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). Chico Alencar explicou que uma declaração de apoio do PSOL ao PSDB daria a impressão de que o PSOL estaria apoiando um nome da direita contra a esquerda. Segundo Alencar, o PSOL, dentro da terceira via, apóia a candidatura da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), por ser um nome que tem mais história, mais identidade política e mais condições de defender o programa da terceira via. O deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), um dos líderes do movimento de lançamento de um candidato da terceira via, disse que mantém o apoio à proposta de que seja um nome do PSDB, por achar que seria um concorrente com chances de crescer, o que tornaria viável a sua candidatura. "Não será uma decisão perfeita. Pode levar a perdas e ganhos", disse Gabeira.