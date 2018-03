PSOL nacional veta aliança com PTB no Amapá O PSOL nacional não aceitou a coligação com o PTB no Amapá. Com isso, a coligação foi anulada. Hoje o PTB e demais aliados (PSDC, PCB, PTC, PRP, PRTB e PMN) ingressaram com novo pedido de registro de candidatura. A única mudança é a saída do PSOL. A coligação não registrou nenhum outro candidato ao Senado em substituição a Randolfe Rodrigues (PSOL).