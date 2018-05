PSOL lança oficialmente Heloísa Helena ao Senado A vereadora por Maceió Heloisa Helena é oficialmente candidata ao Senado pelo PSOL, e o engenheiro agrônomo Mário Agra vai disputar o governo do Estado de Alagoas pelo partido. As duas candidaturas majoritárias foram homologadas hoje pela manhã, durante a convenção do PSOL local, realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Também foi oficializado Maurício Dias como candidato a vice de Agra. O partido apresentou ainda 15 candidatos a deputado federal e 32 a deputado estadual durante o evento.