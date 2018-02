PSOL lança Ivan Valente para Prefeitura de SP A Executiva Estadual do PSOL anunciou ontem o nome do deputado federal Ivan Valente como pré-candidato a prefeito. Em nota pública à militância, os membros da Executiva afirmaram a necessidade de uma alternativa "programática e socialista" para a cidade, e o nome escolhido foi o de Valente. O PSOL também abriu o processo de debate para a construção do programa de governo.