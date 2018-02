PSOL homologa candidatura de Robaina no RS O PSOL homologou a candidatura do historiador Roberto Robaina ao governo do Rio Grande do Sul, em convenção estadual, nesta quinta-feira, 19. A chapa majoritária terá a jornalista Gabriele Tolotti como vice e o professor Julio Flores, do PSTU, como concorrente ao Senado. Dois nomes expressivos do PSOL gaúcho, os atuais vereadores Pedro Ruas e Fernanda Melchionna, concorrem à Assembleia Legislativa. Robaina tem como adversários na corrida ao Palácio Piratini o atual governador Tarso Genro (PT), candidato à reeleição, Ana Amélia Lemos (PP), José Ivo Sartori (PMDB) e Vieira da Cunha (PDT).