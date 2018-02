PSOL faz 'bandeiraço' na zona leste de São Paulo Um "bandeiraço" do candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Ivan Valente, às 6 horas da manhã de hoje, na zona leste, iniciou o dia de campanha na capital. O candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), no entanto, não participou. O candidato só foi às ruas conversar com eleitores às 18 horas, na zona sul. Paulo Maluf, do PP, visitou pela manhã o comércio do bairro Vila Joaniza, na zona sul. À tarde, fez caminhada pelo bairro Saúde, também na zona sul.Levy Fidélix, do PRTB, se reuniu pela manhã com representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). À tarde, fez gravação externa para o programa eleitoral de TV. À noite, visita bases de candidatos a vereador do partido na zona norte. Renato Reichmann, do PMN, concedeu entrevista hoje à tarde a um jornal impresso. À noite, participa de reuniões internas de campanha. Edmilson Costa, do PCB, se reuniu à tarde com representantes da organização não-governamental Greenpeace para debater políticas de meio ambiente para a capital. Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), esteve envolvido em reuniões do partido. Soninha Francine, do PPS, não fez campanha hoje.