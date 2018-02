PSOL fará 6ª representação contra Renan na quinta Autor de três das cinco representações no Conselho de Ética contra o presidente licenciado do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o PSOL dará entrada, na quinta-feira, a uma nova denúncia: a de que Renan permitiu o repasse de R$ 280 mil a uma empresa fantasma. Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, a KSI Consultoria e Construção Ltda. recebeu o dinheiro para construir 28 casas em Murici, cidade da família Calheiros. O convênio assinado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) se sustentava em recursos providenciados por uma emenda de Renan e beneficiaria a empresa pertencente a seu ex-assessor José Albino Gonçalves de Freitas. O contrato foi assinado em 2005 pelo filho do senador, o prefeito de Murici, Renan Calheiros Filho. Para a presidente do PSOL, ex-senadora Heloísa Helena (AL), o procedimento caracteriza como funciona o "popinódromo entre o Executivo e o Legislativo". "O dinheiro proporcionado pelo tráfico de poder e influência vai para empreiteira e daí se perde na corrupção", afirmou. Apesar de não exercer mais o mandato - tendo retornado à atividade de professora universitária - Heloísa Helena foi mais de uma vez acusada por Renan de patrocinar medidas contra ele por interesses políticos locais. Ela nega.