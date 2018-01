PSOL expulsa advogado acusado de seqüestro A direção do PSOL em Alagoas decidiu nesta quinta-feira expulsar o advogado José Buarque do Nascimento, mais conhecido como professor Buarque, candidato a deputado federal pelo partido na última eleição. Buarque está preso desde quarta, acusado de envolvimento no seqüestro de uma garota de dois anos de idade. O anúncio da expulsão foi feito à tarde, durante entrevista coletiva à imprensa. Na ocasião, os dirigentes estadual e municipal do partido, Ricardo Barbosa e Afonso Espíndola, explicaram que o professor Buarque, apesar de não participar de nenhum diretório, sendo apenas filiado, tinha que ser afastado para não manchar a imagem do partido. "Não podemos permitir que nenhum membro de nosso partido, que tenha envolvimento com o crime, permaneça conosco, afinal temos uma linha de ética que não pode ser desviada", afirmou Espíndola. Ele acrescentando, ainda, que o partido tomou essa decisão baseado nas informações da Polícia Civil, que encontrou no escritório do advogado parte do dinheiro do resgate pago pela família da garota seqüestrada.