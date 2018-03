PSOL examinará apoio a Marina Silva na próxima quinta-feira

A presidente do PSOL, ex-senadora e atual vereadora Heloísa Helena (AL), informou que somente na reunião de Executiva Nacional do partido, na próxima quinta-feira, 21, é será examinado oficialmente o apoio à provável candidata do PV à presidência da República, senadora Marina Silva. Heloísa lembrou que uma das condicionantes acertadas entre o PSOL e o PV para fechar esse entendimento seria que a candidatura não tivesse "atrelada" nos Estados a candidatos do PT, PSDB, PMDB e DEM.

A ex-senadora disse que vem conversando diariamente com Marina sobre essas alianças nos Estados. "Qualquer que seja a posição que o partido tomar, eu manterei minha relação de amizade, de profundo respeito pela Marina porque a conheço bem e tenho certeza de que ela será uma grande presidente do Brasil", disse Heloísa Helena. A ex-senadora não quis conversar sobre a situação no Rio, onde o PV sinaliza que caminhará para as eleições aliado ao PSDB e ao DEM.