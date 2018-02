PSOL entra com representação contra Nascimento

A senadora Marinor Brito (PSOL-PA) afirmou que a intenção da iniciativa é "defender o interesse público". Para ela, "se Nascimento não serve para ser ministro, tampouco serve para ser senador". Eleito em 2006, Nascimento reassumiu automaticamente o mandato, no momento em que foi exonerado da pasta. "Ele não serve para ser o fiscalizador dos atos do Executivo, portanto, nós não aceitamos que uma pessoa com esse curriculum, com todas essas acusações, com as denúncias existentes contra ele, que venha assumir uma vaga no Senado", disse Marinor.

No entender do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), as denúncias existentes contra Nascimento "são gravíssimas". "A sociedade brasileira necessidade de respostas convincentes por parte do ministro", defendeu. "Ele não deixou de ser senador mesmo na conduta de atos como ministro de Estado. Portanto, esperamos que o Conselho de Ética cumpra a missão de fiscalizar o decoro parlamentar."