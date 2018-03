PSOL encontra Marco Maia para analisar envolvimento de deputados com Cachoeira

BRASÍLIA - A Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e o PSOL vão se reunir na tarde desta terça-feira, 3, com o presidente da Câmara, Marco Maia, para analisar as acusações de envolvimento de deputados federais com negócios ilícitos e tráfico de influência junto ao contraventor Carlos Cachoeira. A informação é da assessoria do líder do PSOL, deputado Chico Alencar (RJ).

Alencar e o presidente nacional do partido, deputado Ivan Valente (SP), vão exigir que a Corregedoria da Câmara convoque imediatamente os deputados citados em investigações da PF para dar explicações. Depois de reunir mais informações, os dois deputados estudarão a possibilidade de entrar com representações no Conselho de Ética contra os parlamentares citados.

A Frente Parlamentar, coordenada por Francisco Praciano (PT-AM), vai pedir que o presidente Marco Maia solicite à Procuradoria Geral da República a relação completa dos parlamentares alvos de denúncias e os indícios de ilegalidades que teriam sido praticadas por eles.

Em entrevista à imprensa na última segunda-feira em São Paulo, Marco Maia defendeu uma investigação interna sobre as acusações contra os deputados.