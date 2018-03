PSOL e PT do B levam militância à Rede Bandeirantes Militantes do PSOL e do PT do B estão presentes em frente à sede da Rede Bandeirantes de Televisão, no Morumbi, zona sul de São Paulo, que realizará na noite de hoje o primeiro debate entre os candidatos a prefeito da capital paulista numa TV aberta. "Não fui consultado sobre isso", disse o candidato a prefeito Ivan Valente (PSOL), sobre um acordo feito com os principais candidatos para evitar tumulto na entrada da emissora . "Sou de uma tradição de militância generosa, voluntária e consciente", argumentou. Na terça-feira, as equipes dos candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), Marta Suplicy (PT), Gilberto Kassab (DEM), Soninha Francine (PPS) e Paulo Maluf (PP) fecharam o acordo, pedindo que os militantes acompanhassem o debate de suas casas. "Nós não fazemos campanha com cabo eleitoral", ironizou Valente.