PSOL e PPS levarão Valdemar ao Conselho de Ética O PSOL e o PPS apresentarão amanhã uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Valdemar da Costa Neto (PR-SP). Os partidos pedirão que se investigue a atuação de Valdemar e pessoas de sua confiança no Ministério dos Transportes e em outros postos no governo federal.