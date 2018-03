PSOL discute apoio a Marina Silva na próxima semana A presidente do PSOL, ex-senadora e atual vereadora Heloísa Helena (AL), informou que somente na reunião de Executiva Nacional do partido, na próxima quinta-feira, será examinado oficialmente o apoio à provável candidata do PV à presidência da República, senadora Marina Silva. Heloísa lembrou que uma das condicionantes acertadas entre o PSOL e o PV para fechar esse entendimento seria que a candidatura não tivesse "atrelada" nos Estados a candidatos do PT, PSDB, PMDB e DEM.