PSOL decide recusar convite para reunião com Dilma

Ele não soube informar se o líder do partido no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), irá à reunião. A agenda oficial da Presidência da República, atualizada no início desta tarde, mantém o nome do senador agendado para as 15 horas.

O presidente do Democratas, senador Agripino Maia (RN), divulgou há pouco uma nota em que diz não ter recebido qualquer convite para encontrar-se com a presidente Dilma Rousseff. Após as manifestações nas ruas e o lançamento de um pacto nacional pela presidente, a expectativa era que Dilma se encontrasse hoje com os partidos de oposição.

Contudo, a presidente por ora só deve receber apenas um representante de um partido de oposição, o PSOL. O senador Randolfe Rodrigues (AP) deve comparecer à reunião, marcada para logo mais, às 15 horas, mas o deputado Ivan Valente (SP), que é líder do partido na Câmara e presidente nacional da legenda, já anunciou que não irá ao encontro.

"É tanto boato, é tanta informação truncada sobre esse propalado encontro que parece que o governo não quer realizá-lo", disse Agripino, em nota curta.

