PSOL de Ribeirão quer prefeito fora da disputa Rubens Chioratto Júnior, candidato a prefeito de Ribeirão Preto e presidente local do PSOL, apresentou denúncia à Justiça Eleitoral pedindo as cassações das candidaturas do prefeito Welson Gasparini (PSDB) e de oito vereadores. Segundo ele, vídeos comprovam que todos teriam cometido crime eleitoral, durante sorteio feito pela Cohab, em agosto. Pela legislação, candidatos não devem participar de sorteios, inaugurações ou atos públicos nos três meses antes da eleição. Assessores de Gasparini dizem que ninguém fez campanha na ocasião.