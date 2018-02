PSOL contesta lei sobre fundações de saúde O PSOL ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no STF contra leis do Estado do Rio que autorizaram a criação de três fundações na área da saúde. A contratação de pessoal seria pela CLT. Segundo o partido, uma das leis invade competência da União, ao definir áreas passíveis de atuação por parte de fundações. O PSOL cita ainda liminar do STF que em 2007 suspendeu dispositivo que permitia contratação de servidores pela CLT.