PSOL avisa que irá ao Supremo contra medida provisória O PSOL decidiu entrar no STF com ação direta de inconstitucionalidade contra a MP das Filantrópicas. O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) disse que o partido invocará o princípio da moralidade pública. "Com a anistia irrestrita, o governo está passando uma borracha em tudo e colocando entidades sérias com entidades malandras."