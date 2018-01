PSOL aprova pré-candidatura de Randolfe à Presidência O PSOL escolheu neste domingo, 1, o senador Randolfe Rodrigues (AP) como pré-candidato à Presidência da República. A definição ocorreu no 4º Congresso do partido, em Luziânia (GO), a 60 quilômetros de Brasília. Randolfe derrotou a ex-deputada Luciana Genro (RS), filha do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT). Pela legislação eleitoral, a oficialização da candidatura só poderá ocorrer em junho, em convenção.