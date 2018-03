PSOL ameaça abandonar campanha de Marina Silva

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) pode desembarcar da campanha da senadora Marina Silva (PV-AC), pré-candidata à Presidência da República, antes mesmo de fechar um acordo definitivo com o Partido Verde. Em documento divulgado hoje, três dirigentes da legenda repudiaram um eventual acordo entre o deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ) com o PSDB e o DEM para concorrer ao governo do Rio de Janeiro.

Veja também:

Marina Silva passa por check-up de rotina em São Paulo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Infelizmente, apesar de nossos reais e sinceros esforços, está ficando claro que não teremos uma base programática capaz de unir nossas forças nestas eleições", diz o documento, assinado pelo presidente do diretório do PSOL no Rio Grande do Sul, Roberto Robaina, a deputada federal Luciana Genro (RS) e o dirigente do partido em Goiás, Martiniano Cavalcanti. O texto diz ainda que se houver acordo do PV do Rio com o PSDB e o DEM, "estaremos de fato caminhando para o encerramento das negociações entre o PSOL e o PV."

Roberto Robaina disse à Agência Estado que essa ainda não é a posição oficial do partido, mas que poderá ser o caminho adotado na reunião da executiva nacional, marcada para o dia 21 de janeiro. "Não vou antecipar uma posição, mas a executiva deve concordar com nosso argumento." Segundo ele, a presidente nacional do PSOL, a ex-senadora e atual vereadora de Maceió, Heloísa Helena, foi comunicada da posição dos dirigentes. "Ela saberá conduzir a questão."

No documento, os dirigentes do PSOL afirmam que um eventual acordo no Rio acaba com qualquer desejo de independência da candidatura Marina Silva. "Se no terceiro colégio eleitoral do país o PV é abertamente instrumentalizado pelos tucanos na disputa, então a independência está sepultada".

Robaina lembra que quando iniciou conversações com o PV, uma das condições do PSOL era que a candidatura de Marina Silva não tomasse PT, PMDB, PSDB e DEM como aliados.