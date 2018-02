PSOL adia representação contra Sarney para quarta-feira

Além do recolhimento de assinaturas para CPI, o PSol também teria desistido de entrar hoje com a representação contra Sarney para dar um prazo maior para ele se defender porque tomou conhecimento de que a representação no Conselho de Ética contra o presidente do Senado poderia obrigá-lo a se afastar temporariamente da presidência da Casa. Motivo: resolução aprovada em fevereiro de 2008 estabelece o afastamento preventivo de senador integrante da Mesa Diretora do Senado, do Conselho de Ética da Casa, presidente de Comissão ou ocupante do cargo de Corregedor do Senado que seja alvo de representação para fins de cassação de mandato ou perda temporária do exercício do mandato.