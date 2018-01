PSL tenta impedir posse do substituto de Petrelluzzi O Partido Social Liberal (PSL) entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a nomeação do novo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho. O PSL alega que Abreu Filho não poderia ter sido nomeado, porque isso contraria uma decisão do Supremo, do ano passado, que proíbe membros do Ministério Público, em atividade, de ocuparem cargos de confiança no Executivo. O PSL quer que o STF anule a indicação de Abreu Filho. O pedido deverá ser despachado pelo presidente do Supremo, Marco Aurélio Mello, que está de plantão no mês de janeiro. Os outros dez ministros do STF voltam a trabalhar apenas em fevereiro.