PSDB voltará a discutir projeto do novo Código Florestal A bancada do PSDB na Câmara volta a discutir o projeto do novo Código Florestal, relatado pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), em uma reunião amanhã, às 10 horas. Na semana passada não houve uma posição dos tucanos porque Rebelo ainda não havia finalizado novas mudanças em seu projeto, um substitutivo ao substitutivo ao projeto de lei 1876/99. O substitutivo foi criado a partir da comissão especial criada na Câmara no ano passado para discutir o tema, da qual Rebelo foi o relator.