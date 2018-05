PSDB venceria no 1º turno em Teresina Se as eleições em Teresina fossem hoje, o prefeito Sílvio Mendes (PSDB) seria reeleito com 56% dos votos. A última pesquisa do Ibope, feita entre os dias 8 e 11 de setembro, aponta o desfecho da eleição em um único turno, apesar de haver seis candidatos. A disputa está polarizada entre o tucano e o petista Nazareno Fonteles, que tem 18%. Os demais candidatos não passam de 1% das intenções. Apesar dos baixos índices, o PT comemorou o resultado e trabalha com a hipótese de uma virada, ressaltando que o adversário caiu 11 pontos em relação à pesquisa anterior, enquanto Nazareno subiu 3. Nazareno tem focado a campanha no ataque à administração tucana em Teresina, que dura 20 anos. Adotou o discurso de que seria melhor ter um prefeito aliado com os governos do Estado e federal, também petistas. O candidato contava com uma possível visita do presidente Lula ao Piauí, que foi descartada. A briga pela imagem de Lula virou até processo judicial. O advogado do PT, Alexandre de Castro Nogueira, entrou com ação para proibir os candidatos que não fazem parte da base aliada de usarem imagens do governador Wellington Dias e do presidente Lula na propaganda eleitoral. A Justiça Eleitoral negou o pedido. Também concorrem em Teresina Lourdes Melo (PCO), Alexis Leite (PSOL) e Ismar Tavares (PCB), com 1% das intenções de voto cada, e Major Avelar (PSL), com menos de 1%. O Ibope ouviu 602 eleitores.