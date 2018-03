PSDB vai recorrer contra direito de resposta ao PT

O líder tucano afirmou que a decisão é "no mínimo abusiva" ao determinar a veiculação da resposta do PT por dez dias no site "Mobiliza PSDB", ao qual Indio deu as declarações. Para Almeida, o período de exibição da resposta deveria ser, pelo menos, igual ao tempo de veiculação das declarações do vice, que foram retiradas do ar no dia seguinte.

Almeida comparou a decisão de Henrique Neves a uma espécie de "censura" à liberdade de expressão dos políticos nas campanhas eleitorais. "Agora vamos ter de perguntar, antes, ao TSE o que podemos ou não falar na campanha?", protestou.

Os dez dias deferidos pelo relator excederam o período mínimo reivindicado pelo PT no pedido inicial, que era de 144 horas ou seis dias. Mas o relator ponderou que as declarações de Indio repercutiram em outros sites na internet, como na Folha Online e no YouTube, tendo sido acessadas por milhares de internautas.

No vídeo exibido pelo portal tucano, Indio da Costa afirmou, entre outras declarações, que "todo mundo sabe que o PT é ligado às Farc, ligado ao narcotráfico, ligado ao que há de pior. Não tenho dúvida nenhuma disso".