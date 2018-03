PSDB vai questionar Caixa por comercial de 150 anos O PSDB encaminhará, na volta do recesso parlamentar, no dia 1º de fevereiro, um pedido de informação à Caixa Econômica Federal sobre o comercial de comemoração dos 150 anos da instituição. Como o sesquicentenário da Caixa será apenas em 2011, uma vez que a empresa foi criada em 1861, os tucanos alegam que a antecipação das comemorações tem "interesses eleitoreiros". O comercial foi ao ar pela primeira vez hoje. A vinheta, com direção assinada pelo designer gráfico Hans Donner, ressalta, em 30 segundos, o papel da Caixa como o principal banco financiador de habitação no Brasil.