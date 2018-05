PSDB vai protocolar representação contra Vargas

O PSDB argumenta que o uso da aeronave no fim do ano passado pode configurar recebimento de vantagem indevida, o que seria um procedimento incompatível com o decoro parlamentar e punível com a perda do mandato. Em nota encaminhada pela liderança da bancada, o vice-líder Nilson Leitão (MT) afirma que o petista não tem condições de permanecer no mandato. "A cada dia surgem mais elementos que comprovam a ligação dele com o doleiro preso. E a explicação que deu não convenceu. É uma situação extremamente grave, que expõe e desmoraliza o Parlamento".

Neste semana, Vargas foi à tribuna dar explicações aos colegas. Em 10 minutos de discurso, o petista disse que foi "imprudente" e que não sabia das investigações contra o doleiro, com quem mantém amizade há 20 anos.