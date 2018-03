PSDB vai propor mínimo de R$ 600 no Senado O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), anunciou hoje duas emendas ao projeto do salário mínimo, aprovado na noite de ontem pela Câmara. A primeira das emendas é a que fixa em R$ 600 o valor do mínimo, contrapondo os R$ 545 do projeto do governo. Para esta emenda, Dias quer o apoio do DEM que, na Câmara, defendeu o valor de R$ 560.