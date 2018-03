PSDB vai escolher candidato para SP em janeiro

O secretario estadual de Energia do Estado de São Paulo e pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Anibal, disse hoje que a escolha do candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo será democrática e não haverá um racha como, segundo ele, parece ter ocorrido na escolha do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores.

Os candidatos do PT que concorriam à indicação deixaram a disputa para que o candidato preferido do ex-presidente Lula - o ministro da Educação Fernando Haddad - fosse o único a disputar a candidatura pelo PT em São Paulo.

Segundo Anibal, a escolha do candidato do PSDB está em fase de análise das propostas dos quatro candidatos e a escolha deve ocorrer em janeiro. Anibal participa hoje de almoço no diretório do Núcleo Sindical do partido. (Silvana Mautone)