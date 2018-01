PSDB vai à PGR questionar cartão virtual de Dilma O PSDB encaminhou nesta sexta-feira, 27, à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação contra o cartão virtual de fim de ano enviado pela presidente Dilma Rousseff a servidores federais. O líder do partido na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), pede no requerimento a investigação por abuso de poder político e econômico, além de improbidade administrativa. A acusação de uso da máquina pública se estende também à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e à secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim de Brito.