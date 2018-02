PSDB vai à Justiça por documento sobre cartel

Para o PSDB paulista, o documento é apócrifo (de origem desconhecida) e, portanto, solicita que o Ministério Público identifique o autor dessas denúncias, a responsabilidade pelo vazamento do documento, as diversas versões apresentadas sobre sua procedência, os beneficiados pelas informações, a veracidade dos fatos relatados e a responsabilidade das pessoas apontadas na carta.

"São todos fatos muito graves que merecem respostas. A forma como esse documento apócrifo foi utilizado, a procedência do material e a veracidade do relato têm de ser investigados", destacou o presidente do Diretório Estadual do PSDB paulista, deputado federal Duarte Nogueira.

O documento, divulgado com exclusividade pelo jornal O Estado de S.Paulo, descrevia a atuação do cartel e apontava ligação com lideranças políticas, dentre as quais, secretários do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A reportagem informava que o documento, de autoria de Everton Rheinheimer, ex-diretor da Siemens, tinha sido encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em nota, ele negou a autoria da carta.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, admitiu que encaminhou o documento à Polícia Federal e que as páginas anexadas ao processo do Cade foram entregues a ele pelo deputado licenciado e secretário de Obras da Prefeitura de São Paulo, Simão Pedro. O PSDB já pediu também o afastamento de Cardozo do ministério, em razão da forma como ele atuou neste episódio. Cardozo rebateu os tucanos, dizendo que não existe viés político na investigação.