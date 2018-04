PSDB vai à Justiça para cassar novo governador da PB O senador Cícero de Lucena Filho (PSDB-PB) impetrou hoje, em nome de seu partido, recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em que pede a cassação do recém-empossado governador da Paraíba, José Maranhão (PMDB), e de seu vice, Luciano Cartaxo Pires (PT). Maranhão foi empossado como governador após a cassação do mandato de Cássio Cunha Lima (PSDB) e de seu vice por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2006. No julgamento, o TSE determinou a posse do segundo colocado no pleito, o senador José Maranhão.