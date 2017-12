PSDB trata com Lula após reunião de governadores, diz Yeda A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), se reuniu na noite desta terça-feira com Geraldo Alckmin (PSDB), que perdeu as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A pauta desta conversa é a organização de um encontro dos governadores tucanos eleitos e da Executiva Nacional do partido para a elaboração de uma agenda para o Brasil. Após a elaboração desta agenda, nós do PSDB poderemos conversar com o governo federal", disse ela, ao chegar para a reunião com Alckmin, na sede do Instituto Teotônio Vilela (ITV), na capital. Além dessa questão, a governadora eleita também defendeu a reforma tributária e um novo pacto federativo. Na sua avaliação, é necessário haver uma melhor redistribuição dos recursos tributários. "O Rio Grande do Sul vive uma crise monumental", ressaltou. Yeda Crusius criticou também alguns pontos da política econômica do governo Lula. "O câmbio no chão desmontou os setores têxtil, de calçado e de móveis, e só no primeiro semestre causou o desemprego de 60 mil trabalhadores". Ela prevê que terá que dar alguma compensação interna, através do ICMS, para ajudar esses setores. Além das críticas, a tucana disse que é fundamental saber qual é a política do governo Lula para o câmbio. A governadora reclamou também da falta de investimentos do governo federal em infra-estrutura. "Estamos sendo penalizados pela falta de investimentos do governo federal em infra-estrutura", disse. Yeda disse ainda que o presidente Lula está na fase de montagem de seu ministério, e deve indicar interlocutores para as conversas institucionais com os governadores. "Espero que ele decida rapidamente (o seu ministério) para que possamos conversar o quanto antes", frisou. E continuou: "Vamos pedir (que o governo federal) resolva a questão da Cide e resolva também a questão do financiamento em infra-estrutura para sabermos o que podemos contar com o governo federal".