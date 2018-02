PSDB testa chapa puro-sangue e irrita Aécio O primeiro teste da chapa puro-sangue do PSDB na eleição presidencial, com o governador paulista José Serra na cabeça e o mineiro Aécio Neves no posto de vice, provocou um curto-circuito político no partido. Pesquisa encomendada ao Ibope mostrou a chapa tucana com 41% das intenções de voto, bem à frente dos 16% dados à chapa PT-PMDB, mas não houve clima para comemoração. Além de irritar Aécio e provocar uma crise na Executiva Nacional tucana em torno do vazamento, a enquete pôs abaixo a tese da necessidade de se formar uma chapa Serra-Aécio para tentar derrotar o PT em 2010. Com ou sem Aécio, Serra vence Dilma com mais que o dobro dos votos da petista no segundo turno.