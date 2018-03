PSDB terá candidato próprio no RJ em 2012, diz Guerra

RIO DE JANEIRO - Apesar de ter se reunido com os deputados Rodrigo Maia (DEM) e Anthony Garotinho (PR), que articulam uma aliança para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, o presidente do PSDB, Sérgio Guerra (PE), garantiu nesta terça-feira, 10, que os tucanos lançarão candidato próprio na capital fluminense.

O PSDB estimula outras candidaturas de oposição ao prefeito Eduardo Paes (PMDB), favorito na disputa do ano que vem. A expectativa dos oposicionistas é captar votos em fatias diferentes do eleitorado e buscar um segundo turno. Guerra disse que discutiu com Maia e Garotinho possíveis alianças entre PSDB, DEM e PR em municípios do interior.

O nome mais cotado no PSDB para enfrentar Paes é o deputado Otávio Leite. Rodrigo Maia deverá fechar uma chapa com a filha de Garotinho, a deputada estadual Clarissa Garotinho (PR), como candidata a vice. Recém-criado pelo prefeito Gilberto Kassab, o PSD provavelmente lançará o ex-deputado Indio da Costa (ex-DEM), candidato derrotado a vice-presidente em 2010, na chapa de José Serra (PSDB). Outro provável candidato de oposição a Paes é o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL.

O problema para a oposição carioca é que em 2012 dificilmente conseguirá um nome competitivo como foi Fernando Gabeira (PV), em 2008. O ex-deputado verde perdeu para Paes no segundo turno por apenas 55 mil votos. Candidato à reeleição, o atual prefeito tem uma aliança semelhante à do governador e aliado Sérgio Cabral (PMDB), que reúne PT, PSB, PDT, PC do B e vários pequenos partidos.