PSDB tentará criar CPI para investigar Palocci O PSDB vai propor a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar "suposto tráfico de influência" do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci. A iniciativa foi anunciada hoje pelos líderes do partido na Câmara, deputado Duarte Nogueira (SP); e no Senado, Alvaro Dias (PR). A proposta é de uma CPI mista, e a coleta de assinaturas começará na próxima semana.