PSDB tenta reverter desmonte na bancada de SP O líder do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo, Floriano Pesaro, disse que irá conversar com dois dos sete vereadores que tiveram a saída do partido anunciada hoje para tentar reduzir o tamanho do desmonte da bancada. Na entrevista convocada para divulgar hoje o desligamento coletivo, estavam presentes cinco parlamentares. Adolfo Quintas e Souza Santos, embora tenham sido incluídos no grupo, não participaram da entrevista.