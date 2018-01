PSDB tenta nesta quinta mostrar união em torno de Serra Não faltará ninguém. Governadores e líderes tucanos de Norte a Sul, serristas ou simpatizantes da candidatura já descartada do governador do Ceará, Tasso Jereissati, comparecerão em peso ao lançamento do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), na corrida presidencial. Só o presidente Fernando Henrique Cardoso, em viagem oficial à Rússia, não estará presente na reunião da Executiva Nacional do PSDB montada exclusivamente para lançar Serra, mas se trata de uma ausência programada, para evitar ciúmes de aliados. A estratégia da campanha só será montada a partir do lançamento. Mas Serra já agirá como candidato, baseado em acertos fechados com os principais articuladores de seu nome no PSDB. De agora em diante, qualquer ataque pessoal ao ministro, que só deixará o posto no dia 20 de fevereiro, não terá resposta do candidato, mas de terceiros. Um time de tucanos de primeira linha ? do presidente nacional do partido, deputado José Aníbal (SP), ao líder tucano na Câmara, Jutahy Júnior (BA), tratará de responder à altura. Nada ficará sem resposta. Nem nos próximos dias, nem depois que o ministro reassumir a cadeira de senador. Os serristas planejam sua volta ao Congresso para o dia 20, porque esta é a data limite para a inscrição de sua candidatura à pré-convenção que os tucanos realizarão quatro dias depois. No discurso desta quinta, Serra fará um resumo de sua trajetória e de suas idéias sobre o País e a economia mundial, sem estabelecer confrontos com a equipe econômica da qual sempre foi um crítico dentro do governo e do partido. Depois de três meses e meio de articulações, intrigas, queixas e até bate-bocas envolvendo as figuras mais importantes do PSDB, a surpresa da semana fica por conta da presença de Tasso e de seus principais aliados, como Renata Covas, que em outubro chegou a lançar a candidatura a presidente do governador cearense. Também comparecerão os outros cinco governadores tucanos: Geraldo Alckmin (SP), Marconi Perillo (GO), Albano Franco (SE), Dante de Oliveira (MT), e Almir Gabriel (PA). Tasso Jereissati só confirmou a ida a Brasília nesta quarta. Recebeu, na véspera, apelos por parte de José Aníbal e do presidente da Câmara, Aécio Neves. Por fim, recebeu o telefonema mais esperado: o do candidato José Serra. Informado da boa vontade de Tasso em rever sua posição, Serra sentiu-se à vontade para telefonar ao companheiro de partido, pedindo sua presença. ?Não o fiz antes até por uma questão de respeito à posição que ele (Tasso) havia tomado?, contou Serra a um interlocutor. A cúpula do PSDB, em que se incluem também alguns governadores, decidiu reforçar a pressão sobre Tasso depois que ele acertou a composição política no Ceará. Anunciou o nome do vice-presidente nacional do PSDB e senador Lúcio Alcântara como candidato à sua sucessão e lançou seu próprio nome na corrida por uma das duas vagas ao Senado. Os serristas consideraram a manifestação do governador cearense às vésperas do lançamento como uma demonstração de que ele estaria fechado com o projeto nacional. ?O Tasso é o político que tem a maior identidade com o projeto de poder do PSDB?, disse o presidente nacional do partido, deputado José Aníbal (SP). ?É preciso lembrar que em 1990, quando o PSDB perdeu todos os principais governos de Estado, foi Tasso quem, na presidência da legenda, garantiu sua sobrevivência, enquanto muitos chegaram a profetizar o fim do partido.? Na quarta-feira passada, ao receber José Aníbal em Fortaleza logo depois da reunião que decidiu lançar nesta quinta a candidatura de Serra, o governador cearense perguntou ao presidente do PSDB: ?Será que alguém ainda tem a ilusão de que vou apoiar um candidato fora do PSDB?? Aníbal respondeu sem rodeios: ?Olha, Tasso, ninguém tem dúvidas, porque hoje o pré-candidato é o Serra, o candidato é o Serra, a campanha é do Serra; a posse será do Serra e o exercício da Presidência da República será dele também?. Aníbal disse ainda que, a partir daquele momento, o PSDB era ?uno?. Explicou que, se um vereador tucano de Xapuri manifestasse hoje qualquer possibilidade de abrir uma dissidência, ele, Aníbal, iria pessoalmente ao interior do Acre dizer que o tempo de sair já passou. ?A partir de agora ninguém sai mais; todos têm compromisso com o mesmo projeto?. Mas não foi só o argumento da unidade que pesou na mudança de decisão de Tasso. Também tiveram força ponderações pragmáticas dos amigos. A avaliação geral era a de que não convinha politicamente a Tasso isolar-se no Ceará, enquanto a candidatura Serra ganha terreno dentro e fora do partido.