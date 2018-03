PSDB-SP vai antecipar propaganda para alavancar Serra

Originalmente, a distribuição do tempo no rádio e na TV entre os partidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) dava ao PSDB dez minutos em inserções ao longo da programação neste mês e mais dez minutos em junho. No fim de fevereiro, o Diretório Estadual solicitou uma antecipação da cota de junho e, há poucos dias, teve a confirmação de que poderá veicular em um única dose as inserções partidárias. Elas serão exibidas nos dias 24, 26, 29 e 31.

Embora com abrangência limitada a São Paulo, a expectativa é de que os vídeos possam, ao menos, neutralizar os efeitos de uma ofensiva que está sendo preparada pelo adversário no berço tucano. A coordenação da campanha petista quer intensificar a presença da ministra no Estado.

As inserções do PSDB serão exibidas uma semana depois das peças estaduais do PT, que vão levar ao ar, no maior colégio eleitoral do País, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, nos dias 12, 15, 17 e 19. Eles vão dividir espaço com o senador Aloizio Mercadante (SP), cotado para disputar o governo paulista, e a ex-prefeita Marta Suplicy, postulante ao Senado.

A decisão de antecipar a propaganda foi tomada antes da divulgação da última pesquisa Datafolha, no domingo passado, em que Dilma apareceu com apenas quatro pontos porcentuais atrás de Serra. Entretanto, já havia na época a percepção da escalada da adversária. De acordo com o levantamento, o governador tem 32% das intenções de voto e a ministra, 28%. Essa diferença já foi de 14 pontos porcentuais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.